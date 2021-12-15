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В Киеве за сутки 1 247 больных ковид и 23 смерти

Среда, 15 декабря 2021, 10:11
В Киеве за сутки 1 247 больных ковид и 23 смерти
Фото КГГА

За сутки 14 декабря в столице лабораторно подтвердили 1 247 новых случаев заболевания коронавирусом, 23 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 247 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 23 летальных случая от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (252), Дарницком (157) и Шевченковском (143) районах.

В больницы госпитализировали 99 больных коронавирусом и 111 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 316 018 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 7 925 больных, преодолели вирус 290 843 жителя столицы, из них 1 776 за минувшие сутки.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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