Президентка Єврокомісії: ЄС готовий посилити санкції за нову агресію РФ проти України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про повну підтримку України Євросоюзом та готовність розширювати санкції проти РФ за нові агресивні дії.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила 15 грудня.

"Будь-які подальші агресивні дії проти України будуть коштувати Росії дуже дорого. Ми можемо збільшити й розширити вже існуючі сакнції, або схвалити нові, якщо у цьому буде потреба", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі проходитиме саміт "Східного партнерства". Володимир Зеленський, який представляє на ньому Україну, у рамках цієї поїздки має зустрітися також з президентом Франції Еммануелем Макроном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

13 грудня на міністри закордонних справ ЄС домовились, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.

Нагадаємо, на вихідних з’явилася заява країн "Групи семи" з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент Владімір Путін нападе на Україну.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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