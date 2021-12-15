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Президент Еврокомиссии: ЕС готов усилить санкции за новую агрессию РФ против Украины

Среда, 15 декабря 2021, 10:07
Президент Еврокомиссии: ЕС готов усилить санкции за новую агрессию РФ против Украины
Урсула фон дер Ляен. фото bp ее Twitter

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о полной поддержке Украины Евросоюзом и готовности расширять санкции против РФ за новые агрессивные действия.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила 15 декабря.

"Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут стоить России очень дорого. Мы можем увеличить и расширить уже существующие санкции, или одобрить новые, если это потребуется", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства". Представляющий на нем Украину Владимир Зеленский в рамках этой поездки должен встретиться также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

13 декабря  министры иностранных дел ЕС договорились, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

Напомним, на выходных появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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Темы: Еврокомиссия
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