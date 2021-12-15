Голова Верховного суду пояснив, чому позови щодо санкцій РНБО "заморожені"

Розгляд низки позовів щодо оскарження санкцій Ради національної безпеки і оборони заморожений через відсутність у Верховного суду технічних умов для розгляду справ з таємними документами.

Джерело: голова ВС Всеволод Князєв в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Поки вони фактично заморожені. Але як буде далі, не можу з упевненістю сказати, бо всередині Верховного суду триває дискусія, що ці справи все одно потрібно розглядати".

Деталі: Князєв пояснив, що у кожній судовій справі ведеться аудіофіксація судового засідання, а при розгляді кейсів, у яких фігурують таємні матеріали, має бути спеціальне обладнання, яке б одразу шифрувало аудіозапис і належним чином зберігало його.

"Таке обладнання, яке б відповідало вимогам спеціальних служб, наскільки мені відомо, в Україні не виробляється", - каже глава ВС.

Князєв бачить два підходи для виходу з цієї ситуації: знизити нормативні вимоги до такого обладнання або ухвалити законопроєкт, яким спростити фіксування судового засідання у справах такої категорії.

Пряма мова: "Ми думаємо над таким законопроєктом для того, щоб зрушити ці справи з місця. Ми розуміємо, що позивачі в цих справах, ймовірно, можуть почекати певний час, а потім звернутися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на відсутність доступу до ефективного правосуддя в Україні. І можна лише прогнозувати, яке рішення ухвалить Європейський суд".