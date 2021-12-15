Глава Верховного суда объяснил, почему иски по санкциям СНБО "заморожены"

Рассмотрение ряда исков об обжаловании санкций Совета национальной безопасности и обороны заморожено из-за отсутствия у Верховного суда технических условий для рассмотрения дел с тайными документами.

Источник: глава ВС Всеволод Князев в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Пока они фактически заморожены. Но, как будет дальше, не могу с уверенностью сказать, потому что внутри Верховного суда продолжается дискуссия, что эти дела все равно нужно рассматривать".

Детали: Князев объяснил, что в каждом судебном деле ведется аудиофиксация судебного заседания, а при рассмотрении кейсов, в которых фигурируют тайные материалы, должно быть специальное оборудование, которое сразу шифровало бы аудиозапись и надлежащим образом сохраняло бы ее.

"Такое оборудование, которое отвечало бы требованиям специальных служб, насколько мне известно, в Украине не производится", - говорит глава ВС.

Князев видит два подхода для выхода из сложившейся ситуации: снизить нормативные требования к такому оборудованию или принять законопроект, которым упростить фиксирование судебного заседания по делам такой категории.

Прямая речь: "Мы думаем над таким законопроектом, чтобы сдвинуть эти дела с места. Мы понимаем, что истцы в этих делах, вероятно, могут подождать определенное время, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на отсутствие доступа к эффективного правосудия в Украине. И можно только прогнозировать, какое решение примет Европейский суд".