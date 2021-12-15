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Литва підтвердила перші випадки штаму "Омікрон"

Середа, 15 грудня 2021, 10:45
Литва підтвердила перші випадки штаму Омікрон
AFP VIA GETTY IMAGES

Міністерство охорони здоров’я Литви 15 грудня повідомило про виявлення в країні перших двох підтверджених випадків штаму "Омікрон", обидва - у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За словами заступниці глави МОЗ, підозра на "Омікрон" з’явилася ще у четвер, тепер надійшли результати дослідження лабораторним методом. Обидва випадки пов’язані між собою. Контактних осіб цих людей встановили і також перевірять. 

Вона зазначила, що найкращим способом захистити себе і стримати епідемію залишається вакцинація та щеплення підсилюючими дозами. 

Як відомо, випадки штаму "Омікрон" виявили у себе вже багато європейських країн. На континенті країною з найбільшою кількістю заражень цим штамом - принаймні тих, які відстежили - є Норвегія.

Британія через стрімке поширення штаму повернула частину коронавірусних обмежень.

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Теми: Литвакоронавірус
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