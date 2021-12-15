Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Литва подтвердила первые случаи штамма "Омикрон"

Среда, 15 декабря 2021, 11:45
AFP VIA GETTY IMAGES

Министерство здравоохранения Литвы 15 декабря сообщило об обнаружении в стране первых двух подтвержденных случаев штамма "Омикрон", оба – в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По словам замглавы Минздрава, подозрение на "Омикрон" появилось еще в четверг, теперь поступили результаты исследования лабораторным методом. Оба случая связаны между собой. Контактных лиц этих людей установили и проверят.

Она отметила, что лучшим способом защитить себя и сдержать эпидемию остается вакцинация, в том числе усиливающими дозами.

Как известно, случаи штамма "Омикрон" обнаружили у себя многие европейские страны. На континенте страной с наибольшим количеством выявленных заражений этим штаммом стала Норвегия.

Британия из-за стремительного распространения штамма вернула часть коронавирусных ограничений.

Темы: Литвакоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Зеленский выигрывает у оппонентов первый тур президентских выборов – КМИС

инфографикаШансы попасть в Верховную Раду имеют 8 партий – опрос

Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции

Суд по делу MH17: прокуратура начнет объявлять обвинительное заключение

Главные новости воскресенья и ночи: оружие от Литвы, "четырехнедельное окно" США

Все новости...
Литва
Президенты Литвы и Польши приедут в Украину на саммит "Люблинского треугольника"
Литва сообщила о стрельбе на границе с Беларусью
Президент Литвы о нападении России: может осуществиться худший сценарий
Последние новости
13:19
SkyUp начала продавать билеты на новые рейсы в Европу из Харькова, Львова и Запорожья
13:18
На следующие выборы "Слуга народа" возьмет половину депутатов фракции – Арахамия
12:52
В Киеве открыли более 40 пунктов обогрева. Список адресов
12:50
Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС
12:46
таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко
12:29
Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев
12:22
инфографика Большинство украинцев поддерживают роспуск Рады и Кабмина
12:17
Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое
12:01
Бывший узник хотел бы санкций ЕС и США против причастных к пыткам в "Изоляции"
12:00
Грузия подтвердила первые случаи штамма "Омикрон"
Все новости...