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Політв’язень Матюшенко у критичному стані – Денісова

Середа, 15 грудня 2021, 10:45
Політв’язень Матюшенко у критичному стані – Денісова
Валерій Матюшенко. Фото radiosvoboda.org

Стан здоров’я громадянина України Валерія Матюшенка, якого незаконно утримують окупанти в Макіївській виправній колонії №32, критичний.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Відповідно до медичного висновку за протоколом ультразвукової діагностики щитовидної залози, Валерій має ознаки дифузно-осередкових змін щитовидної залози та глибоку шийну лімфадопатію з обох сторін. Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення.

У Матюшенка стався напад: вузол, що утворився в паховій зоні внаслідок тяжких робіт впродовж 10 місяців у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", виявився паховою грижею, що спричинило защемлення кишківника. Без оперативного втручання, защемлення може призвести до летального наслідку. В умовах виправної колонії вчасно надати потрібну меддопомогу неможливо".

Деталі: Денісова наголосила, що медобстеження Матюшенка із залученням кваліфікованих спеціалістів мають відбуватися кожні три місяці, політв’язень потребує постійного медикаментозного забезпечення.

Крім того, за словами омбудсмена, Матюшенко має вроджене генетичне захворювання – синдром Туретта, який характеризується підсвідомими постійними скороченнями м'язів. Після перенесених тортур, його стан погіршився, інтервал між нервовими тиками становить лише декілька секунд, що призводить до морального та фізичного виснаження.

Для довідки: Матюшенко перебуває в полоні з 15 липня 2017 року. Після затримання пережив сильні побої, йому зламали ребра. 28 серпня 2018 року був засуджений окупантами за "шпигунство на користь України" до 10 років позбавлення волі.

Чотири роки Матюшенка виключають зі списків на обмін та не допускають до нього представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ОБСЕ, ООН.

Денісова закликала керівництва МКЧХ в Україні терміново відвідати Матюшенка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Також вона просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись у ситуацію для надання відповідної допомоги та порушення питання про звільнення політв’язня за станом здоров'я.

Українська правда

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Теми: політв'язніДонецькокупаціяправа людини
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