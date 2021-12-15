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Политзаключенный Матюшенко в критическом состоянии – Денисова

Среда, 15 декабря 2021, 11:45
Валерий Матюшенко. Фото radiosvoboda.org

Состояние здоровья гражданина Украины Валерия Матюшенко, которого незаконно удерживают оккупанты в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "В соответствии с медицинским заключением по протоколу ультразвуковой диагностики щитовидной железы, Валерий имеет признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы и глубокую шейную лимфадопатию с обеих сторон. Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию.

У Матюшенко произошел припадок: узел, образовавшийся в паховой зоне в результате тяжелых работ в течение 10 месяцев в печально известной тюрьме "Изоляция", оказался паховой грыжей, что повлекло защемление кишечника. Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу. В условиях исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно".

Детали: Денисова подчеркнула, что медобследование Матюшенко с привлечением квалифицированных специалистов должно проходить каждые три месяца, политзаключенный нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.

Кроме того, по словам омбудсмена, Матюшенко имеет врожденное генетическое заболевание – синдром Туретта, характеризующийся подсознательными постоянными сокращениями мышц. После перенесенных пыток, его состояние ухудшилось, интервал между нервными тиками составляет всего несколько секунд, что приводит к моральному и физическому истощению.

Для справки: Матюшенко находится в плену с 15 июля 2017 года. После задержания пережил сильные побои, ему сломали ребра. 28 августа 2018 года был приговорен оккупантами за "шпионаж в пользу Украины" к 10 годам лишения свободы.

Четыре года Матюшенко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН.

Денисова призвала руководство МККК в Украине срочно посетить Матюшенко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Также она просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию для предоставления соответствующей помощи и поднятия вопроса об освобождении политзаключенного по состоянию здоровья.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеДонецкоккупацияправа человека
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