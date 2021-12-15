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Кличко розповів, як Київ готується до найгіршого сценарію російської агресії

Середа, 15 грудня 2021, 12:12
скриншот із відео

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що столична влада робить усе належне для гарантування безпеки громадян, "навіть за найгіршого сценарію" російської агресії.

Джерело: Кличко, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2021 році

Пряма мова: "Одне із ключових питань, яке турбує людей, безпека. Коли до кордонів нашої країни відбувається стягнення російських військ, безпека  і в місті, де кияни прагнуть і повинні почуватись спокійно. Міська влада робить все залежне, аби навіть найгірший сценарій розвитку подій не захопив столицю зненацька".

Деталі: За словами Кличка, цього року в Києві створили і посилюють Департамент муніципальної безпеки КМДА. Підготували проєкт міської цільової програми "Захисник Києва" – для муніципальної підтримки територіальної оборони столиці на наступні три роки.

Продовжується набір резервістів у 112-ту окрему бригаду територіальної оборони, чисельність якої вже збільшено.

Також зросла кількість учасників "Муніципальної охорони" міста – до 600 осіб.

Кличко також запевнив, що  майже 5 тисяч укриттів Фонду захисних споруд перебувають "під постійним контролем влади".

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Валентина Романенко, УП
Теми: Київвійна


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