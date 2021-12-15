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Кличко розповів, як Київ готується до найгіршого сценарію російської агресії

Середа, 15 грудня 2021, 11:12
Кличко розповів, як Київ готується до найгіршого сценарію російської агресії
скриншот із відео

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що столична влада робить усе належне для гарантування безпеки громадян, "навіть за найгіршого сценарію" російської агресії.

Джерело: Кличко, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2021 році

Пряма мова: "Одне із ключових питань, яке турбує людей, безпека. Коли до кордонів нашої країни відбувається стягнення російських військ, безпека  і в місті, де кияни прагнуть і повинні почуватись спокійно. Міська влада робить все залежне, аби навіть найгірший сценарій розвитку подій не захопив столицю зненацька".

Деталі: За словами Кличка, цього року в Києві створили і посилюють Департамент муніципальної безпеки КМДА. Підготували проєкт міської цільової програми "Захисник Києва" – для муніципальної підтримки територіальної оборони столиці на наступні три роки.

Продовжується набір резервістів у 112-ту окрему бригаду територіальної оборони, чисельність якої вже збільшено.

Також зросла кількість учасників "Муніципальної охорони" міста – до 600 осіб.

Кличко також запевнив, що  майже 5 тисяч укриттів Фонду захисних споруд перебувають "під постійним контролем влади".

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвійна
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