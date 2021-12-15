Кличко рассказал, как Киев готовится к худшему сценарию российской агрессии

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что столичные власти делают все должное для обеспечения безопасности граждан, "даже при худшем сценарии" российской агрессии.

Источник: Кличко, отчитываясь об итогах работы городских властей в 2021 году

Прямая речь: "Один из ключевых вопросов, который беспокоит людей, безопасность. Когда к границам нашей страны стягиваются российские войска, безопасность и в городе, где киевляне стремятся и должны чувствовать себя спокойно. Городские власти делают все зависящее, чтобы даже самый худший сценарий развития событий не захватил столицу врасплох".

Детали: По словам Кличко, в текущем году в Киеве создали и усиливают Департамент муниципальной безопасности КГГА. Подготовили проект городской целевой программы "Защитник Киева" – для муниципальной поддержки территориальной обороны столицы на следующие три года.

Продолжается набор резервистов в 112 отдельную бригаду территориальной обороны, численность которой уже увеличена.

Также выросло количество участников "Муниципальной охраны" города – до 600 человек.

Кличко также заверил, что почти 5 тысяч укрытий Фонда защитных сооружений находятся "под постоянным контролем власти".

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