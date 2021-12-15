Рада перейменувала Володимир-Волинський, у російському Владімірє проти

Верховна Рада підтримала постанову про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області у місто Володимир.

Джерело: засідання парламенту 15 грудня

Деталі: Постанову про перейменування Володимира-Волинського підтримали 348 нардепи.

Таким чином місту повернули історичну назву.

За часів Російської імперію Володимир отримав приставку Волинський для того, аби відрізнятися від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

Наразі потреба у подвійній назві відпала, адже в Україні немає іншого міста Володимир.

Перейменування ще у жовтні підтримали на місцевому рівні, а згодом Волинська облрада звернулася із ініціативою до ВР.

На це відреагували в російському місті Владімір, пише РБК. Керівник управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ міської адміністрації стверджує, що місто Владімір може бути тільки одне.