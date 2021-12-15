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Рада переименовала Владимир-Волынский, в российском Владимире против

Среда, 15 декабря 2021, 11:18
Рада переименовала Владимир-Волынский, в российском Владимире против
фото: сайт города Володымир

Верховная Рада поддержала постановление о переименовании города Владимира-Волынского в город Владимир.

Источник: заседание парламента 15 декабря

Детали: Постановление о переименовании Володымира-Волынского поддержали 348 нардепов.

Таким образом городу вернули историческое название.

Во времена Российской империи Володымир получил приставку Волынский для того, чтобы отличаться от российского города Владимир-на-Клязьме.

Сейчас потребность в двойном названии отпала, ведь в Украине нет другого города Володымир.

Переименование еще в октябре поддержали на местном уровне, а затем Волынский облсовет обратился с инициативой в ВР.

На это отреагировали в российском городе Владимире, пишет РБК. Руководитель управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации утверждает, что город Владимир может быть только один.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радарегионы
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