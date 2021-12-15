Рада переименовала Владимир-Волынский, в российском Владимире против
Верховная Рада поддержала постановление о переименовании города Владимира-Волынского в город Владимир.
Источник: заседание парламента 15 декабря
Детали: Постановление о переименовании Володымира-Волынского поддержали 348 нардепов.
Таким образом городу вернули историческое название.
Во времена Российской империи Володымир получил приставку Волынский для того, чтобы отличаться от российского города Владимир-на-Клязьме.
Сейчас потребность в двойном названии отпала, ведь в Украине нет другого города Володымир.
Переименование еще в октябре поддержали на местном уровне, а затем Волынский облсовет обратился с инициативой в ВР.
На это отреагировали в российском городе Владимире, пишет РБК. Руководитель управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации утверждает, что город Владимир может быть только один.