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В Україну загляне циклон Matteo, очікуються температурні гойдалки

Середа, 15 грудня 2021, 11:37

У найближчі дві доби на території України атмосферні фронти зумовлять опади, температура коливатиметься біля нуля градусів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить дані Гідрометцентра; синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У четвер уночі, 16 грудня у південних, удень у західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі, вранці у західних, східних місцями у північних та центральних областях туман; на дорогах західної частини ожеледиця.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму до 8°.

У Києві у четвер вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла. За даними Центральної геофізичної обсерваторії у Києві 16 грудня найвища температура вдень (+11,4°) у 2006 році, найнижча вночі (-24,6°) у 1997 році.

У п'ятницю в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг, у центральних, східних та південних областях помірні опади. На дорогах України, окрім півдня місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі та вдень близько 0°, у Карпатах 3-8° морозу, вдень на Закарпатті 1-6° тепла. У Києві у п'ятницю невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

 
прогноз на 16 грудня
Скріншот

Пряма мова Діденко: "Атмосферний фронт циклону Matteo, що на півночі Скандинавії завтра перетинатиме територію України. Тому в західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. У Карпатах - сніг. 

Південну частину втримає від опадів антициклон із милим ім'ям Yascha, лише вночі на Одещині пройде дощ. На Сході завтра - переважно без опадів, хіба Харківщини може торкнутися опадами атмосферний фронт.

Температура повітря в Україні найближчої ночі  коливатиметься в межах від 4 морозу до 3 тепла, вдень у четвер очікується від 1 морозу до +4 градусів, у Криму +3+9 градусів.

У Києві 16-го грудня передбачається волога хмарна погода - хто б здивувався?) - пройде дощ, при зниженні до нуля і далі, з мокрим снігом. Вдень у столиці завтра +1+3 градуси.

Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу.

А з вівторка, з 21-го грудня, в Україні відчутно похолоднішає, прийдуть морози".

Українська правда

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Теми: погода
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