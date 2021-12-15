В Украину заглянет циклон Matteo, ожидаются температурные качели

В ближайшие двое суток на территории Украины атмосферные фронты предопределят осадки, температура будет колебаться около нуля градусов.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводящий данные Гидрометцентра; синоптикиня Наталья Диденко в Facebook

Детали: В четверг ночью, 16 декабря, в южных, днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью, утром в западных, восточных местами в северных и центральных областях туман; на дорогах западной части гололедица.

Температура ночью от 2° до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла, в Крыму до 8°.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 декабря самая высокая температура днем ​​(+11,4°) в 2006 году, самая низкая ночью (-24,6°) в 1997 году.

В пятницу в Украине ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в центральных, восточных и южных областях умеренные осадки. На дорогах Украины, кроме юга местами гололедица.

Температура воздуха ночью и днем ​​около 0°, в Карпатах 3-8° мороза, днем ​​в Закарпатье 1-6° тепла. В Киеве в пятницу небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Прогноз на 16 декабря

Прямая речь Диденко: "Атмосферный фронт циклона Matteo, который на севере Скандинавии будет завтра пересекать территорию Украины. Поэтому в западных, северных и центральных областях ожидается преимущественно дождь. В Карпатах – снег.

Южную часть удержит от осадков антициклон с милым именем Yascha, лишь ночью в Одесской области пройдет дождь. На Востоке завтра - преимущественно без осадков, разве что Харьковщину может затронуть осадки атмосферного фронта.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет колебаться в пределах от 4 мороза до 3 тепла…

В Киеве 16 декабря предполагается влажная облачная погода – кто бы удивился?) – пройдет дождь, при снижении до нуля и дальше, с мокрым снегом. Днем в столице завтра +1+3 градуса.

В дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди будут уступать место мокрому снегу и снегу.

А со вторника, с 21 декабря, в Украине ощутимо похолодает, придут морозы".