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Рада збереться на позачергове засідання

Середа, 15 грудня 2021, 12:50
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 16 грудня позачергового засідання парламенту.

Джерело: Facebook-сторінка ВР

Деталі: Позачергове засідання заплановане одразу після завершення чергового.

Повідомляється, що на порядку денному зміни до держбюджету за 2021 рік (щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств).

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавство


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