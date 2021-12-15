Рада збереться на позачергове засідання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 16 грудня позачергового засідання парламенту.

Джерело: Facebook-сторінка ВР

Деталі: Позачергове засідання заплановане одразу після завершення чергового.

Повідомляється, що на порядку денному зміни до держбюджету за 2021 рік (щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств).