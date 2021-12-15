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У Дніпрі знайшли зарізаним військовослужбовця. Підозрюють, що вбивця - його колега

Середа, 15 грудня 2021, 12:17
У Дніпрі знайшли зарізаним військовослужбовця. Підозрюють, що вбивця - його колега
Фото ілюстративне. Unsplash

У Дніпрі знайшли зарізаним військовослужбовця, у вбивстві підозрюють його колегу по службі.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Дослівно: "Злочин стався в ніч  з 11 на 12 грудня в орендованій квартирі у м. Дніпро. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник завдав потерпілому численні удари ножем. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Аби приховати злочин, чоловік загорнув тіло у килимове покриття та вивіз  на автомобілі за місто".

Деталі: Тіло загиблого знайшли 13 грудня на узбіччі  автодороги поблизу смт Губиниха.  Загиблим виявився 48-річний військовослужбовець.

Вже наступного дня поліцейські  встановили підозрюваного у скоєнні умисного вбивства - 32-річного колегу по службі загиблого. Чоловіка  затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Українська правда
Теми: криміналДніпро
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