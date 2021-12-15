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В Днепре нашли зарезанного военнослужащего. Подозревают, что убийца – его коллега

Среда, 15 декабря 2021, 12:17
В Днепре нашли зарезанного военнослужащего. Подозревают, что убийца – его коллега
Фото иллюстративное. Unsplash

В Днепре нашли зарезанного военнослужащего, в убийстве подозревают его коллегу по службе.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "Преступление произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире в г. Днепр. Между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары ножом. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобили за город".

Детали: Тело погибшего нашли 13 декабря на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха. Погибшим оказался 48-летний военнослужащий.

Уже на следующий день полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного убийства – 32-летнего коллегу по службе погибшего. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Темы: криминалДнепр
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