Пам’ятник Бандері пошкодили у Тернополі

14 грудня об 12.11 невідома особа облила червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі.

Джерело: поліція Тернопільщини

Деталі: Пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Наразі поліція опитує людей, передивляється відео з камер спостереження. Поліція просить людей, які впізнали зловмисника, а також тих, хто міг зафіксувати подію на реєстратор в автівці, звернутися на лінію 102.