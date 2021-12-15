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Пам’ятник Бандері пошкодили у Тернополі

Середа, 15 грудня 2021, 12:45
Пам’ятник Бандері пошкодили у Тернополі
усі фото: поліція

14 грудня об 12.11 невідома особа облила червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі.

Джерело: поліція Тернопільщини

Деталі: Пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Наразі поліція опитує людей, передивляється відео з камер спостереження. Поліція просить людей, які впізнали зловмисника, а також тих, хто міг зафіксувати подію на реєстратор в автівці, звернутися на лінію 102.

 

Українська правда

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Теми: БандераполіціяТернопільісторія
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