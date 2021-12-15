Памятник Бандере повредили в Тернополе

14 декабря в 12.11 неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе.

Источник: полиция Тернопольщины

Детали: Повреждение памятника обнаружили полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полиция опрашивает людей, пересматривает видео с камер наблюдения. Полиция просит людей, опознавших злоумышленника, а также тех, кто мог зафиксировать событие на регистратор в автомобиле, обратиться на линию 102.