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Памятник Бандере повредили в Тернополе

Среда, 15 декабря 2021, 13:45
все фото: полиция

14 декабря в 12.11 неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе.

Источник: полиция Тернопольщины

Детали: Повреждение памятника обнаружили полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полиция опрашивает людей, пересматривает видео с камер наблюдения. Полиция просит людей, опознавших злоумышленника, а также тех, кто мог зафиксировать событие на регистратор в автомобиле, обратиться на линию 102.

 

Украинская правда
Темы: БандераполицияТернопольистория
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