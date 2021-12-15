Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Влада Мукачева розіграла авто серед вакцинованих, вже є переможець

Середа, 15 грудня 2021, 14:05
фото: міськради Мукачева

Мукачівська міськрада влаштувала розіграш серед вакцинованих проти коронавірусу містян і подарувала переможцю лотереї автомобіль Renault Duster.

Джерело: Мукачівська міськрада

Дослівно: "В Мукачеві визначили переможця акції "Вакцинуйся. Збережи життя" - позашляховик виграв Марченко Андрій Андрійович".

Деталі: Під час розіграшу у міськраді зателефонували переможцю. Марченко не повірив у власну перемогу: "А це не розвод? Я вже людина у роках".

Переможець акції протягом 10 днів повинен прийти до ЦНАПу, пред'явити паспорт або ID картку, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера і сертифікат про проходження вакцинації.

Повідомляється, що у разі відсутності хоча б одного з документів будуть обирати іншого переможця.

Це був другий етап консурсу. 

Переможці першого етапу у Мукачеві отримали 45 призів: 15 телевізорів, 15 електросамокатів, 15 велосипедів.

Українська правда
Теми: МукачевевакцинаціяCovid-2019автомісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів – Арахамія

фотоЗеленський у Гуті, де святкували ювілей Єрмака, проводить зустріч з двома президентами

таблицяУ другому турі виборів Зеленський має найбільшу перевагу лише над Бойком

Податкова скасує донарахування "Сінево" 1,1 мільярда – Гетманцев

Двоє бійців підірвались на вибухівці в зоні ООС: стан одного – тяжкий

Зеленський виграє в опонентів перший тур президентських виборів – КМІС

Усі новини...
Мукачеве
"Укрзалізниця" відновлює курсування потяга Мукачево-Будапешт
#СтежкамиУкраїни. 10 найцікавіших місць Закарпаття
Новий аеропорт для Закарпаття побудують в Мукачеві
Останні новини
15:15
Регулятор підвищив тарифи обленерго на 10-20%
15:14
Підозру Порошенку підписала не Венедіктова, а її заступник – Турчинов
15:10
Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації – Денісова
15:10
фотоВ українців, які відправляються в окупований Крим, прикордонники вилучають зброю та набої
15:07
В Україні "антирекорд" з вакцинації – Радуцький
14:55
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі - не було запитів
14:55
Дипломати США та інших країн G7 особисто йдуть на відбір керівника САП після проблем з конкурсом
14:51
Арахамія припустив розширення "економічного паспорта" для пенсіонерів
14:36
Студенту КПІ, який встановив камеру в жіночій душовій, загрожує 3 роки обмеження волі
14:27
Австрія змінила правила в’їзду: туристичні поїздки знову можливі, але не для всіх
Усі новини...