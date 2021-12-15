Влада Мукачева розіграла авто серед вакцинованих, вже є переможець

Мукачівська міськрада влаштувала розіграш серед вакцинованих проти коронавірусу містян і подарувала переможцю лотереї автомобіль Renault Duster.

Джерело: Мукачівська міськрада

Дослівно: "В Мукачеві визначили переможця акції "Вакцинуйся. Збережи життя" - позашляховик виграв Марченко Андрій Андрійович".

Деталі: Під час розіграшу у міськраді зателефонували переможцю. Марченко не повірив у власну перемогу: "А це не розвод? Я вже людина у роках".

Переможець акції протягом 10 днів повинен прийти до ЦНАПу, пред'явити паспорт або ID картку, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера і сертифікат про проходження вакцинації.

Повідомляється, що у разі відсутності хоча б одного з документів будуть обирати іншого переможця.

Це був другий етап консурсу.

Переможці першого етапу у Мукачеві отримали 45 призів: 15 телевізорів, 15 електросамокатів, 15 велосипедів.