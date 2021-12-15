Власти Мукачево разыграли авто среди вакцинированных, уже есть победитель

Мукачевский горсовет устроил розыгрыш среди вакцинированных против коронавируса горожан и подарил победителю лотереи автомобиль Renault Duster.

Источник: Мукачевский горсовет

Дословно: "В Мукачево определили победителя акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" - внедорожник выиграл Марченко Андрей Андреевич".

Детали: Во время розыгрыша в горсовете позвонили по телефону победителю. Марченко не поверил в свою победу: "А это не развод? Я уже человек в годах".

Победитель акции в течение 10 дней должен прийти в ЦНАП, предъявить паспорт или ID карту, справку о присвоении идентификационного номера и сертификат о прохождении вакцинации.

Сообщается, что в случае отсутствия хотя бы одного из документов будут выбирать другого победителя.

Это был второй этап консурса.

Победители первого этапа в Мукачево получили 45 призов: 15 телевизоров, 15 электросамокатов, 15 велосипедов.