Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики оголосили штормове попередження

Середа, 15 грудня 2021, 14:39
фото: Василь Фіцак. Сніголавинна ситуація у Карпатах

Синоптики 16 грудня оголосили штормове попередження через туман на заході та сході країни, а в Карпатах – небезпека сходження лавин.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру 

Дослівно: "16 грудня, вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

 

Деталі: Крім тото, 15-16 грудня очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середньогір’ї Львівської області.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Делегація Конгресу США відвідала Україну

США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну – чиновник

фотоЧернігівський депутат на смерть збив велосипедиста й намагався втекти

Усі новини...
погода
В Україну загляне циклон Matteo, очікуються температурні гойдалки
Синоптик попереджає про серйозне похолодання
ООН повідомила про рекордну 38° спеку в Арктиці
Останні новини
03:55
Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі
02:50
Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200
01:51
Німеччина не запроваджуватиме локдаун до Різдва
00:50
В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр
23:55
Данілов: Зброї має бути й буде достатньо
23:16
У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ
22:47
Законопроєкт про дистанційне голосування можуть внести після Нового року – Стефанчук
22:04
У Києві й більшості областей вночі та вранці ожеледиця – синоптики
21:49
Наступні три вікенди в українців будуть довгими
20:51
У Росії заявили, що ЄС у сфері безпеки перебуває під повним контролем НАТО
Усі новини...