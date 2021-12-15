Синоптики оголосили штормове попередження

Синоптики 16 грудня оголосили штормове попередження через туман на заході та сході країни, а в Карпатах – небезпека сходження лавин.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру

Дослівно: "16 грудня, вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім тото, 15-16 грудня очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середньогір’ї Львівської області.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.