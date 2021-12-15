Синоптики объявили штормовое предупреждение

Синоптики 16 декабря объявили штормовое предупреждение из-за тумана на западе и востоке страны, а в Карпатах – опасность схода лавин.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра

Дословно: "16 декабря, ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 м; на западе страны на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме тото, 15-16 декабря ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.