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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Среда, 15 декабря 2021, 14:39
фото: Василий Фицак. Снеголавинная ситуация в Карпатах

Синоптики 16 декабря объявили штормовое предупреждение из-за тумана на западе и востоке страны, а в Карпатах – опасность схода лавин.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра

Дословно: "16 декабря, ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 м; на западе страны на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)".

 

Детали: Кроме тото, 15-16 декабря ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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