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Водія Range Rover зі смертельною дозою алкоголю в крові зупинили у Чернівцях

Середа, 15 грудня 2021, 14:37
Водія Range Rover зі смертельною дозою алкоголю в крові зупинили у Чернівцях
Фото патрульної поліції з Facebook

Водія Range Rover зі смертельною дозою алкоголю в крові зупинили патрульні поліцейські на вулиці Руській у Чернівцях.

Джерело: патрульна поліція Чернівецької області

Деталі: Range Rover зупинили близько 23:00. Під час спілкування з водієм інспектори помітили, що він має ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Тест на алкоголь показав вражаючий результат – 5,0 проміле.

Патрульні нагадали, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом, – 0,2 проміле. Понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 проміле – відносно смертельна доза.

На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Українська правда

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Теми: Чернівціполіція
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