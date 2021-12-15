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Водителя Range Rover со смертельной дозой алкоголя в крови остановили в Черновцах

Среда, 15 декабря 2021, 15:37
Фото патрульной полиции с Facebook

Водителя Range Rover со смертельной дозой алкоголя в крови остановили патрульные полицейские на улице Русской в ​​Черновцах.

Источник: патрульная полиция Черновицкой области

Детали: Range Rover остановили около 23:00. Во время общения с водителем инспекторы заметили, что у него есть признаки сильного алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал впечатляющий результат – 5,0 промилле.

Патрульные напомнили, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством, – 0,2 промилле. Более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 промилле – относительно смертельная доза.

На водителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Украинская правда
Темы: Черновцыполиция
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