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Польща посилила обмеження на в’їзд з України

Середа, 15 грудня 2021, 16:12
фото: UNSPLASH

Польський уряд посилив обмеження на в’їзд до країни з-за меж Європейського союзу, в тому числі з України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України у Telegram.

"З 15 грудня, 00:00 годин, особи, які в'їжджають до цієї країни з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України), при перетині кордону мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону" - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вимога тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян.

Як повідомлялося, Італія через ризики, пов’язані з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", посилила правила в’їзду в країну, у тому числі з території Євросоюзу та для вакцинованих.

Читайте також: "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України.

Теми: ПольщаУкраїнатуризм


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