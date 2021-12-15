Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша усилила ограничения на въезд из Украины

Среда, 15 декабря 2021, 15:12
Польша усилила ограничения на въезд из Украины
фото: UNSPLASH

Польское правительство усилило ограничения на въезд в страну из-за пределов Европейского Союза, в том числе из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в сообщении Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

"С 15 декабря, 00:00 часов, лица, въезжающие в эту страну из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины), при пересечении границы должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или на английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы" - говорится в сообщении.

Требование теста касается даже полностью вакцинированных граждан.

Как сообщалось, Италия из-за рисков, связанных с распространением штамма коронавируса "Омикрон", ужесточила правила въезда в страну, в том числе с территории Евросоюза и для вакцинированных.

Читайте также: "Весна придет – колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаУкраинатуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Польша
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: