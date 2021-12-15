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Помічник Безлера отримав 11 років тюрми за знущання над війсоковополоненими

Середа, 15 грудня 2021, 16:46
колаж з сайту svoi.city

До 11 років ув’язнення засуджено помічника офіцера російського ГРУ Ігоря Безлера Віктора Михеда - відеооператора, який знущався над війсоковополоненими.

Джерело: прокуратура Донецької області, "Радіо Свобода"

Дослівно прокуратура: "Слов'янським міськрайонним судом Донецької області 55-річного мешканця Маріуполя визнано винним в участі у терористичній організації, порушенні законів та звичаїв війни, а саме жорстокому поводженні з військовополоненим та цивільним населенням, вчиненому у співучасті".

Деталі: "Радіо Свобода" уточнює, що йдеться про Віктора Михеда. Вказано, що останнє судове засідання за клопотанням захисниці проходило без присутності журналістів.

Прокурори у суді довели, що з червня 2014 по січень 2015 року правопорушник, перебуваючи у Горлівці, брав участь у терористичній організації "ДНР" у складі одного з її структурних підрозділів - спеціального підрозділу "Комунікація" так званої "групи Безлера".

Основним місцем дислокації вказаного підрозділу було захоплене адміністративне приміщення Горлівського МВ Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області.

 Працюючи на терористів відеооператором, обвинувачений здійснював відеофіксацію допитів українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно позбавлених волі представниками НЗФ РФ.

Він знімав, редагував та розповсюджував різноманітні відеозаписи за участю бойовиків, а також виготовляв та розповсюджував так звані "бойові листки" групи Безлера".

Крім того, спільник терористів, застосовуючи до військовополонених психологічне насилля, змушував їх прибирати у кімнатах сліди катувань полонених осіб та особисто контролював виконання вказаних робіт із зброєю у руках.

Вироком суду 15 грудня зловмиснику призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Рішення суду ще не набрало законної сили, вказують у прокуратурі.

Михед у суді свою вину заперечував, зазначають журналісти РС.

Що передувало: Михеда затримали в ході спецоперації у червні 2020 року контррозвідники СБУ.

Теми: тероризмДНРсудДонецька область


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