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Помощник Безлера получил 11 лет тюрьмы за издевательство над военнопленными

Среда, 15 декабря 2021, 16:46
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К 11 годам заключения приговорен помощник офицера российского ГРУ Игоря Безлера Виктор Михед - видеооператор, издевавшийся над военнопленными.

Источник: прокуратура Донецкой области, "Радио Свобода"

Дословно прокуратура: "Славянским горрайонным судом Донецкой области 55-летний житель Мариуполя признан виновным в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением, совершенном в соучастии".

Детали: "Радио Свобода" уточняет, что речь идет о Викторе Михеде. Указано, что последнее судебное заседание по ходатайству защитника проходило без присутствия журналистов.

Прокуроры в суде доказали, что с июня 2014 по январь 2015 правонарушитель, находясь в Горловке, участвовал в террористической организации "ДНР" в составе одного из ее структурных подразделений - специального подразделения "Коммуникация" так называемой "группы Безлера".

Основным местом дислокации указанного подразделения было захвачено административное здание Горловского ГО Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

Работая на террористах видеооператором, обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями НЗФ РФ.

Он снимал, редактировал и распространял различные видеозаписи с участием боевиков, а также производил и распространял так называемые "боевые листки" группы Безлера.

Кроме того, сообщник террористов, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных лиц и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках.

Приговором суда 15 декабря злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Решение суда еще не вступило в законную силу, указывают в прокуратуре.

Михед в суде свою вину отрицал, отмечают журналисты РС.

Что предшествовало: Михеда задержали в ходе спецоперации в июне 2020 года контрразведчики СБУ.

Темы: терроризмДНРсудДонецкая область
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