Новорічна ялинка на Житомирщині зламалась і впала разом із людиною на верхівці
У селищі Романів Житомирської області ялинка, яку зрізали до Нового року, обірвала інтернет-кабелі, а під час встановлення поламалася навпіл і повалилася разом із людиною на верхівці.
Джерело: місцевий сайт "Твій Романів"
Деталі: Дерево зрізали у селі Булдичів, де воно корінням підіймало фундамент адмінбудівлі.
Під час транспортування до Романова гілля ялинки обірвали інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах, залишивши без інтернету кілька населених пунктів.
Коли святкову ялинку почали встановлювати у Романові, дерево переламалося навпіл і верхівка, на якій у той час був арборист, впала вниз.
Пряма мова арбориста Олександра Вигівського: "Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, знаходячись на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя і отримав забій".
Наразі в селищній раді вирішують, де знайти заміну, відкриття новорічного дерева заплановане на 19 грудня.
Нагадаємо:
- У 2021 у Держлісагентстві повідомили, що ціни на легальні новорічні дерева коливаються від 70 грн до 4 тис. грн в залежності від висоти та розміру.
- Так, дерева висотою 1 метр у державних лісгоспах коштуватимуть в межах 70-100 грн із ПДВ.
- Ціна на ялинкових базарах буде у 2-3 рази дорожчою.
- У Київській області на торгівельних майданчиках ціни на ялинки різної висоти варіюватимуться від 108 грн до 2,5 тисяч грн, а на сосни – від 70 до 4 тисяч грн.