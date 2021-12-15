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Новорічна ялинка на Житомирщині зламалась і впала разом із людиною на верхівці

Середа, 15 грудня 2021, 16:04
Новорічна ялинка на Житомирщині зламалась і впала разом із людиною на верхівці
фото: Твій Романів

У селищі Романів Житомирської області ялинка, яку зрізали до Нового року, обірвала інтернет-кабелі, а під час встановлення поламалася навпіл і повалилася разом із людиною на верхівці.

Джерело: місцевий сайт "Твій Романів"

Деталі: Дерево зрізали у селі Булдичів, де воно корінням підіймало фундамент адмінбудівлі.

Під час транспортування до Романова гілля ялинки обірвали інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах, залишивши без інтернету кілька населених пунктів.

Коли святкову ялинку почали встановлювати у Романові, дерево переламалося навпіл і верхівка, на якій у той час був арборист, впала вниз.

 

Пряма мова арбориста Олександра Вигівського: "Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, знаходячись на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя і отримав забій".

Наразі в селищній раді вирішують, де знайти заміну, відкриття новорічного дерева заплановане на 19 грудня.

Нагадаємо: 

  • У 2021 у Держлісагентстві повідомили, що ціни на легальні новорічні дерева коливаються від 70 грн до 4 тис. грн в залежності від висоти та розміру. 
  • Так, дерева висотою 1 метр у державних лісгоспах коштуватимуть в межах 70-100 грн із ПДВ.
  • Ціна на ялинкових базарах буде у 2-3 рази дорожчою.
  • У Київській області на торгівельних майданчиках ціни на ялинки різної висоти варіюватимуться від 108 грн до 2,5 тисяч грн, а на сосни – від 70 до 4 тисяч грн.

Українська правда

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Теми: святкуванняЖитомирщинаЖитомир
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