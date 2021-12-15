Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новогодняя елка на Житомирщине сломалась и упала вместе с человеком на верхушке

Среда, 15 декабря 2021, 16:04
Новогодняя елка на Житомирщине сломалась и упала вместе с человеком на верхушке
фото: Твій Романів

В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, оборвала интернет-кабели, а во время установки поломалась пополам и свалилась вместе с человеком на верхушке.

Источник: местный сайт "Твій Романів"

Детали: Дерево срезали в селе Булдичев, где оно корнями поднимало фундамент админздания.

Во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Когда праздничную елку начали устанавливать в Романове, дерево переломилось пополам и верхушка, на которой в то время был арборист, упала вниз.

 

Прямая речь арбориста Александра Выговского: "Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапал лицо и получил ушиб".

В поселковом совете решают, где найти замену, ведь открытие новогоднего дерева запланировано на 19 декабря.

Напомним:

  • В 2021 году в Гослесагентстве сообщили, что цены на легальные новогодние деревья колеблются от 70 грн до 4 тыс. грн в зависимости от высоты и размера.
  • Так, деревья высотой 1 метр в государственных лесхозах будут стоить в пределах 70-100 грн с НДС.
  • Цена на елочных базарах будет в 2-3 раза дороже.
  • В Киевской области на торговых площадках цены на елки разной высоты будут варьироваться от 108 грн до 2,5 тысяч грн, а на сосны – от 70 до 4 тысяч грн.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: празднованияЖитомирская областьЖитомир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: