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Новогодняя елка на Житомирщине сломалась и упала вместе с человеком на верхушке

Среда, 15 декабря 2021, 17:04
фото: Твій Романів

В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, оборвала интернет-кабели, а во время установки поломалась пополам и свалилась вместе с человеком на верхушке.

Источник: местный сайт "Твій Романів"

Детали: Дерево срезали в селе Булдичев, где оно корнями поднимало фундамент админздания.

Во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Когда праздничную елку начали устанавливать в Романове, дерево переломилось пополам и верхушка, на которой в то время был арборист, упала вниз.

 

Прямая речь арбориста Александра Выговского: "Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапал лицо и получил ушиб".

В поселковом совете решают, где найти замену, ведь открытие новогоднего дерева запланировано на 19 декабря.

Напомним:

  • В 2021 году в Гослесагентстве сообщили, что цены на легальные новогодние деревья колеблются от 70 грн до 4 тыс. грн в зависимости от высоты и размера.
  • Так, деревья высотой 1 метр в государственных лесхозах будут стоить в пределах 70-100 грн с НДС.
  • Цена на елочных базарах будет в 2-3 раза дороже.
  • В Киевской области на торговых площадках цены на елки разной высоты будут варьироваться от 108 грн до 2,5 тысяч грн, а на сосны – от 70 до 4 тысяч грн.

Украинская правда
Темы: празднованияЖитомирская областьЖитомир
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