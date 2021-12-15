Новогодняя елка на Житомирщине сломалась и упала вместе с человеком на верхушке
В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, оборвала интернет-кабели, а во время установки поломалась пополам и свалилась вместе с человеком на верхушке.
Источник: местный сайт "Твій Романів"
Детали: Дерево срезали в селе Булдичев, где оно корнями поднимало фундамент админздания.
Во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.
Когда праздничную елку начали устанавливать в Романове, дерево переломилось пополам и верхушка, на которой в то время был арборист, упала вниз.
Прямая речь арбориста Александра Выговского: "Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапал лицо и получил ушиб".
В поселковом совете решают, где найти замену, ведь открытие новогоднего дерева запланировано на 19 декабря.
Напомним:
- В 2021 году в Гослесагентстве сообщили, что цены на легальные новогодние деревья колеблются от 70 грн до 4 тыс. грн в зависимости от высоты и размера.
- Так, деревья высотой 1 метр в государственных лесхозах будут стоить в пределах 70-100 грн с НДС.
- Цена на елочных базарах будет в 2-3 раза дороже.
- В Киевской области на торговых площадках цены на елки разной высоты будут варьироваться от 108 грн до 2,5 тысяч грн, а на сосны – от 70 до 4 тысяч грн.