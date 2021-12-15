Новогодняя елка на Житомирщине сломалась и упала вместе с человеком на верхушке

В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, оборвала интернет-кабели, а во время установки поломалась пополам и свалилась вместе с человеком на верхушке.

Источник: местный сайт "Твій Романів"

Детали: Дерево срезали в селе Булдичев, где оно корнями поднимало фундамент админздания.

Во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Когда праздничную елку начали устанавливать в Романове, дерево переломилось пополам и верхушка, на которой в то время был арборист, упала вниз.

Прямая речь арбориста Александра Выговского: "Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапал лицо и получил ушиб".

В поселковом совете решают, где найти замену, ведь открытие новогоднего дерева запланировано на 19 декабря.

Напомним: