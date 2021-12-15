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В Україні створять "Центр розбудови миру" для допомоги постраждалим від російської агресії

Середа, 15 грудня 2021, 16:28
В Україні створять Центр розбудови миру для допомоги постраждалим від російської агресії
Ірина Верещук. Фото з Facebook

В Україні презентували ДП "Український Національний центр розбудови миру", яке збиратиме докази порушень прав людини щодо українців на тимчасово окупованих територіях і сприятиме відновленню справедливості у міжнародних судах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук під час презентації центру

Пряма мова Верещук: "Ми сьогодні маємо честь і можливість формально та по-людськи відкривати центр, який для багатьох є дуже важливим… у бюджеті на поточний рік закладено кошти, необхідні для створення такого центру, й у бюджеті на 2022 рік закладено кошти на діяльність такого центру".

Деталі: Верещук додала, що наступний рік стане періодом становлення центру, і що "вже є напрацювання, розуміння, хто відповідатиме на яких напрямах".

За її словами, філософія проекту – це відновлення справедливості та довіри. Вона пояснила, що йдеться і про реєстри, і про фіксацію фактів порушення прав людини, і про "відновлення довіри один до одного".

Міністр юстиції Денис Малюська відзначив, що один із важливих напрямів роботи центру – документування порушень прав людини та порушень гуманітарного права на окупованих територіях.

Така інформація буде дуже значуща для юристів-міжнародників під час розгляду фактів порушення прав людини в міжнародних судах у позовах проти Росії.

Верещук очікує, що МінТОТ співпрацюватиме у розбудові центру з міжнародними партнерами та громадськими організаціями в Україні.

Теми: УкраїнаДонбасвійнаРосіяправа людини
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