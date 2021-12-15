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В Украине создадут "Центр развития мира" для помощи пострадавшим от российской агрессии

Среда, 15 декабря 2021, 16:28
В Украине создадут Центр развития мира для помощи пострадавшим от российской агрессии
Ирина Верещук. Фото з Facebook

В Украине презентовали ГП "Украинский Национальный центр развития мира", которое будет собирать доказательства нарушений прав человека в отношении украинцев на временно оккупированных территориях и будет способствовать восстановлению справедливости в международных судах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук во время презентации центра

Прямая речь Верещук: "Мы сегодня имеем честь и возможность формально и по-человечески открывать центр, который для многих очень важен… в бюджете на текущий год заложены средства, необходимые для создания такого центра, и в бюджете на 2022 год заложены средства на деятельность такого центра".

Детали: Верещук добавила, что следующий год станет периодом становления центра, и что "уже есть наработка, понимание, кто будет отвечать на каких направлениях".

По ее словам, философия проекта – это восстановление справедливости и доверия. Она объяснила, что речь идет и о реестрах, и о фиксации фактов нарушение прав человека, и о "возобновлении доверия друг к другу".

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что одно из важных направлений работы центра – документирование нарушений прав человека и нарушений гуманитарного права на оккупированных территориях.

Такая информация будет очень значима для юристов-международников при рассмотрении фактов нарушения прав человека в международных судах в исках против России.

Верещук ожидает, что МинТОТ будет сотрудничать в развитии центра с международными партнерами и общественными организациями в Украине.

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Темы: УкраинаДонбассвойнаРосcияправа человека
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