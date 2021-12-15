Суд поновив нещеплену вчительку на роботі – вона й не думає вакцинуватися

Жовківський районний суд скасував відсторонення з роботи невакцинованої вчительки математики Ірини Бродик з села Сопошин на Львівщині.

Джерело: Реєстр судових рішень, Zaxid.net

Деталі: Зазначається, що педагог відмовилась вакцинуватись від коронавірусу, і її відсторонили від роботи.

У рішенні Жовківського райсуду вказано, що 1 листопада усіх вчителів Сопошинської школи попередили про необхідність вакцинуватись, оскільки цього вимагає наказ Міністерства охорони здоров'я.

Бродик не вакцинувалась, і 8 листопада її відсторонили від роботи без збереження заробітної плати.

Вчителька в суді заявила, що наказ про обов’язкову вакцинацію педагогів "підлягає скасуванню, оскільки він є незаконним і таким, що грубо порушує її конституційні, природні та професійні права".

Вчителька також послалась на трудовий договір, в якому немає згадки про щеплення від коронавірусу.

У рішенні суду йдеться, що директор школи винесла наказ про відсторонення "на підставі лише повідомлення про обов'язкове профілактичне щеплення, яке саме по собі не створює жодних юридичних наслідків та не засвідчує факту відмови позивачки від обов'язкового профілактичного щеплення".

Суддя Зорян Оприск задовільнив позов Бродик та стягнув з сільської школи середню зарплатню позивачки станом на листопад – 11205 грн 81 коп.

Бродик в коментарі виданню заявила, що ще досі не вакцинувалась від коронавірусу і не планує цього робити. Освітянка сказала, що не бачить сенсу вакцинуватись, оскільки "20 років не хворіла навіть на грип".

Нагадаємо: На Сумщині Роменський міжрайонний суд визнав незаконним наказ про відсторонення невакцинованої вчительки Ганни Поліщук від викладання.