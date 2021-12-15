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Суд восстановил непривитую учительницу на работе – она и не думает вакцинироваться

Среда, 15 декабря 2021, 16:46
Суд восстановил непривитую учительницу на работе – она и не думает вакцинироваться
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Жолковский районный суд отменил отстранение от работы невакцинированной учительницы математики Ирины Бродик из села Сопошин во Львовской области.

Источник: Реестр судебных решений, Zaxid.net

Детали: Отмечается, что педагог отказалась вакцинироваться от коронавируса, и она была отстранена от работы.

В решении Жовковского райсуда говорится, что 1 ноября всех учителей Сопошинской школы предупредили о необходимости вакцинироваться, поскольку этого требует приказ Министерства здравоохранения.

Бродик не вакцинировалась, и 8 ноября она была отстранена от работы без сохранения заработной платы.

Учительница в суде заявила, что приказ об обязательной вакцинации педагогов "подлежит отмене, поскольку он является незаконным и грубо нарушает ее конституционные, природные и профессиональные права".

Учительница также сослалась на трудовой договор, в котором нет упоминания о прививках от коронавируса.

В решении суда говорится, что директор школы вынесла приказ об отстранении "на основании лишь уведомления об обязательной профилактической прививке, которая сама по себе не создает никаких юридических последствий и не удостоверяет факт отказа истицы от обязательной профилактической прививки".

Судья Зорян Опрыск удовлетворил иск Бродик и взыскал с сельской школы среднюю зарплату истицы за ноябрь – 11205 грн 81 коп.

Бродик в комментарии изданию заявила, что еще не вакцинировалась от коронавируса и не планирует этого делать. Учитель сказала, что не видит смысла вакцинироваться, поскольку "20 лет не болела даже гриппом".

Напомним: В Сумской области Роменский межрайонный суд признал незаконным приказ об отстранении невакцинированной учительницы Анны Полищук от преподавания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиевакцинациякоронавирусЛьвовщинасуд
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