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Кабмін "прив'язав" зарплати керівників медзакладів до зарплат персоналу

Середа, 15 грудня 2021, 17:46

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою оклад керівника не може перевищувати середню зарплату працівників медзакладу більш як на 60%.

Джерело: повідомлення Кабміну

Деталі: Відповідну постанову уряд ухвалив у середу під час засідання. Вона набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Пряма мова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час засідання: "Сьогодні розмір посадового окладу керівника може до 10 разів перевищувати мінімальний посадовий оклад лікарського складу колективу. Така ситуація демотивує колектив працювати далі.

Тому тепер керівники закладів охорони здоров’я будуть мотивовані вживати заходів для підвищення заробітної плати своїм працівникам".

Передісторія:

  • У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким мінімальний рівень оплати праці для середнього медичного персоналу буде сягати 13, 5 тисяч гривень.

Українська правда
Теми: медициназарплати


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