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Кабмин "привязал" зарплаты руководителей медучреждений к зарплатам персонала

Среда, 15 декабря 2021, 16:46
Кабмин привязал зарплаты руководителей медучреждений к зарплатам персонала

Кабинет министров принял постановление, согласно которому оклад руководителя не может превышать среднюю зарплату работников медучреждения более чем на 60%.

Источник: сообщение Кабмина

Детали: Соответствующее постановление правительство приняло в среду на заседании. Она вступает в силу с 1 января 2022 года.

Прямая речь министра здравоохранения Виктора Ляшко во время заседания: "Сегодня размер должностного оклада руководителя может в 10 раз превышать минимальный должностной оклад врачебного состава коллектива. Такая ситуация демотивирует коллектив работать дальше.

Поэтому теперь руководители заведений здравоохранения будут мотивированы принимать меры по повышению заработной платы своим работникам".

Предыстория:

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому минимальный уровень оплаты труда для среднего медицинского персонала будет достигать 13,5 тысячи гривен.

Темы: медициназарплаты
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