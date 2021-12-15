Кабмин "привязал" зарплаты руководителей медучреждений к зарплатам персонала

Кабинет министров принял постановление, согласно которому оклад руководителя не может превышать среднюю зарплату работников медучреждения более чем на 60%.

Источник: сообщение Кабмина

Детали: Соответствующее постановление правительство приняло в среду на заседании. Она вступает в силу с 1 января 2022 года.

Прямая речь министра здравоохранения Виктора Ляшко во время заседания: "Сегодня размер должностного оклада руководителя может в 10 раз превышать минимальный должностной оклад врачебного состава коллектива. Такая ситуация демотивирует коллектив работать дальше.

Поэтому теперь руководители заведений здравоохранения будут мотивированы принимать меры по повышению заработной платы своим работникам".

Предыстория:

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому минимальный уровень оплаты труда для среднего медицинского персонала будет достигать 13,5 тысячи гривен.