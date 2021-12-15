У Києві відкриють центр для дітей, постраждалих від насильства

У Києві планують відкрити Центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства за міжнародною моделлю Барнахус.

Джерело: пресслужба КМДА за результатами підписання меморандуму з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)

Пряма мова заступниці голови КМДА Марини Хонди: "Українська столиця приєднується до ініціативи ЮНІСЕФ та реалізовуватиме модель Барнахус, яка в перспективі може стати національною моделлю спеціалізованих послуг для дітей. Із початку року в Києві постраждали від насильства або стали його свідками 2 917 дітей".

Деталі: За словами Хонди, перевага Барнахусу в тому, що крім дружнього опитування дітей, постраждалі тут також можуть отримати психологічну і медичну допомогу.

Вона додала, що влада вже знайшла відповідне приміщення та заклала кошти для створення такого закладу.

Для довідки: Барнахус – це міждисциплінарний і міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних злочинів.

У ньому проводять співбесіду з дітьми, здійснюють медичний огляд для цілей судової медицини, проводять всебічну оцінку і надають усі необхідні терапевтичні послуги від відповідних спеціалістів.

Його завдання – створити дружні до дитини умови у процесі правосуддя.

Для організації комплексної допомоги у центрі є психологи, юристи, соціальні працівники, медики, які разом працюють, аби надати екстрену допомогу та запобігти подальшій травматизації дитини.