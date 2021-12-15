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В Киеве откроют центр для детей, пострадавших от насилия

Среда, 15 декабря 2021, 16:58
В Киеве откроют центр для детей, пострадавших от насилия
Фото pixabay.com

В Киеве планируют открыть Центр защиты и поддержки детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия по международной модели Барнахус.

Источник: пресс-служба КГГА по результатам подписания меморандума с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)

Прямая речь замглавы КГГА Марины Хонды: "Украинская столица присоединяется к инициативе ЮНИСЕФ и будет реализовывать модель Барнахус, которая в перспективе может стать национальной моделью специализированных услуг для детей. С начала года в Киеве пострадали от насилия или стали его свидетелями 2 917 детей".

Детали: По словам Хонды, преимущество Барнахуса в том, что кроме дружественного опроса детей, пострадавшие здесь могут получить психологическую и медицинскую помощь.

Она добавила, что власти уже нашли подходящее помещение и заложили средства для создания такого заведения.

Для справки: Барнахус – это междисциплинарный и межучредительный специализированный центр для работы с детьми, пострадавшими от насилия или ставшими свидетелями подобных преступлений.

В нем проводят собеседование с детьми, осуществляют медицинское освидетельствование для целей судебной медицины, проводят всестороннюю оценку и предоставляют все необходимые терапевтические услуги от соответствующих специалистов.

Его задача – создать дружественные ребенку условия в процессе правосудия.

Для организации комплексной помощи в центре есть психологи, юристы, социальные работники, медики, которые вместе работают, чтобы оказать экстренную помощь и предотвратить дальнейшую травматизацию ребенка.

Украинская правда

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Темы: Киевдетиправа человека
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