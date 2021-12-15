Зеленський обговорив з новим канцлером Німеччини можливе членство України в НАТО

Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом, на якій йшлося про можливе членство України в НАТО.

Про це глава держави розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі. Зеленський написав, що радий знайомству з новим очільником німецького уряду.

"Очікую на поглиблення співпраці України й Німеччини у сферах енергетики, безпеки й оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу України", - написав Володимир Зеленський.

Він також запросив Олафа Шольца відвідати Україну з візитом.

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров раніше повідомив, що після зустрічі президента України з канцлером Німеччини до них приєднається президент Франції Еммануель Макрон.

Спілкування лідерів відбувається у той час, як президент Росії Владімір Путін висунув нову вимогу до країн Заходу - виключити розширення НАТО далі на схід та унеможливити розміщення зброї в Україні, яка нібито може загрожувати безпеці Росії.

Радий нашому знайомству з @OlafScholz. Очікую на поглиблення співпраці 🇺🇦 й 🇩🇪 у сферах енергетики, безпеки й оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу 🇺🇦. Запросив відвідати Україну з візитом. pic.twitter.com/MRoxSXHmmn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Росія скупчила десятки тисяч військових і важку техніку біля українських кордонів, в Україні та на Заході побоюються посилення російської агресії.

Євросоюз, США і Британія заявили, що будь-які агресивні кроки Росії проти України призведуть до серйозних санкцій проти Москви.

Про загрози, з якими може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.