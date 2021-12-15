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Зеленский обсудил с новым канцлером Германии возможное членство Украины в НАТО

Среда, 15 декабря 2021, 17:07
Зеленский обсудил с новым канцлером Германии возможное членство Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой говорилось о возможном членстве Украины в НАТО.

Об этом глава государства рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Встреча прошла на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. Зеленский написал, что рад знакомству с новым главой германского правительства.

"Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - написал Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров ранее сообщил, что после встречи президента Украины с канцлером Германии к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон.

Общение лидеров происходит в то время, как президент России Владимир Путин выдвинул новое требование к странам Запада - исключить расширение НАТО дальше на восток и сделать невозможным размещение оружия в Украине, которое якобы может угрожать безопасности России.

Россия сосредоточила десятки тысяч военных и тяжелую технику у украинских границ, в Украине и на Западе опасаются усиления российской агрессии.

Евросоюз, США и Британия заявили, что какие-либо агрессивные шаги России против Украины приведут к серьезным санкциям против Москвы.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийНАТОУкраинаГермания
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