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Берлін, Париж та Київ домовилися продовжити роботу в Нормандському форматі - Банкова

Середа, 15 грудня 2021, 18:34

Лідери України, Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі домовилися продовжити роботу у Нормандському форматі.

Про це заявив у своєму Twitter президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Зеленського з Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном відбулась на полях саміту "Східного партнерства".

Президент України розповів, що подякував Макрону і Шольцу за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовну позицію Німеччини і Франції у Нормандському форматі. 

"Підтвердили готовність продовжувати роботу", - зазначив Зеленський.

Перед перемовинами у форматі "Нормандської трійки" президент Зеленський окремо поспілкувався з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом, проінформувала пресслужба глави держави.

На зустрічі з Макроном Зеленський висловив сподівання, що французьке головування у Євросоюзі в 2022 році приділятиме окрему увагу питанням безпеки України та протидії російській гібридній агресії у Європі.

На зустрічі з Шольцом йшлося про можливе членство України в НАТО.

Спілкування лідерів відбувається у той час, як президент Росії Владімір Путін висунув нову вимогу до країн Заходу - виключити розширення НАТО далі на схід та унеможливити розміщення зброї в Україні, яка нібито може загрожувати безпеці Росії.

Росія скупчила десятки тисяч військових і важку техніку біля українських кордонів, в Україні та на Заході побоюються посилення російської агресії.

Євросоюз, США і Британія заявили, що будь-які агресивні кроки Росії проти України призведуть до серйозних санкцій проти Москви. 

Про загрози, з якими може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

Теми: ФранціяЗеленськийНімеччина


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