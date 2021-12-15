Берлин, Париж и Киев договорились продолжить работу в Нормандском формате – Банковая
Лидеры Украины, Германии и Франции на встрече в Брюсселе договорились продолжить работу в Нормандском формате.
Об этом заявил в своем Twitter президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".
Встреча Зеленского с Олафом Шольцом и Эммануэлем Макроном прошла на полях саммита "Восточного партнерства".
Президент Украины рассказал, что поблагодарил Макрона и Шольца за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате.
"Подтвердили готовность продолжать работу", – отметил Зеленский.
Перед переговорами в формате Нормандской тройки президент Зеленский отдельно пообщался с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом, проинформировала пресс-служба главы государства.
На встрече с Макроном Зеленский выразил надежду, что французское председательство в Евросоюзе в 2022 году будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействию российской гибридной агрессии в Европе.
На встрече с Шольцом речь шла о возможном членстве Украины в НАТО.
Общение лидеров происходит в то время, как президент России Владимир Путин выдвинул новое требование к странам Запада - исключить расширение НАТО дальше на восток и сделать невозможным размещение оружия в Украине, которое якобы может угрожать безопасности России.
Россия сосредоточила десятки тысяч военных и тяжелую технику у украинских границ, в Украине и на Западе опасаются усиления российской агрессии.
Евросоюз, США и Британия заявили, что какие-либо агрессивные шаги России против Украины приведут к серьезным санкциям против Москвы.
Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.