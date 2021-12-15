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Українка вперше в історії стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики

Середа, 15 грудня 2021, 18:55
Українка вперше в історії стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики
Аліна Марущак. Фото: Суспільне

Аліна Марущак здобула три "золота" на чемпіонаті світу з важкої атлетики, ставши першою українкою в історії з таким досягненням.

Джерело: Суспільне

Деталі: Марущак стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 81 кг, здобувши три золоті медалі. Великі медалі дають за суму ривка й поштовху. Окремо за ривок і поштовх дають малі медалі.

У першому виді змагань українка здобула "малу" золоту медаль – за ривок під час підняття ваги.  Вона подужала вагу в 113 кг, перевищивши на 5 кг вагу найближчої суперниці – кореянки Кім Ї-соль.

У другому виді змагань – поштовху – українка знову здобула "малу" золоту медаль, піднявши 135 кг, знову обігнавши суперниць на один кілограм.

За сумою піднятої ваги – 248 кг – Марущак здобула "велике золото" на чемпіонаті, ставши абсолютною чемпіонкою світу з трьома "золотими медалями".

До цього лише один українець здобував усі три титули на чемпіонаті з важкої атлетики – Тимур Таймазов 1994 року. Його вагова категорія була "до 104 кг".

Марущак стала першою українкою в історії, яка здобула титул абсолютної чемпіонки з важкої атлетики. Для неї це дебют на світовому чемпіонаті.

Що було раніше:  Цього року Марущак стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики.

"Українська правда" в Threads

Теми: спорт
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