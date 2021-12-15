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Украинка впервые в истории стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике.

Среда, 15 декабря 2021, 19:55
Алина Марущак. Фото: Суспільне

Алина Марущак получила три золота на чемпионате мира по тяжелой атлетике, став первой украинкой в ​​истории с таким достижением.

Источник: Суспільне

Детали: Марущак стала абсолютной чемпионкой в ​​весовой категории до 81 кг, одержав три золотых медали. Большие медали дают за сумму рывка и толчка. Отдельно за рывок и толчок дают малые медали.

В первом виде соревнований украинка получила "малую" золотую медаль - за рывок при поднятии веса. Она осилила вес в 113 кг, превысив на 5 кг вес ближайшей соперницы – кореянки Ким И-соль.

Во втором виде соревнований – толчек – украинка снова получила "малую" золотую медаль, подняв 135 кг, снова обогнав соперниц на один килограмм.

По сумме поднятого веса – 248 кг – Марущак получила "большое золото" на чемпионате, став абсолютной чемпионкой мира с тремя золотыми медалями.

До этого только один украинец получал все три титула на чемпионате по тяжелой атлетике – Тимур Таймазов в 1994 году. Его весовая категория была "до 104 кг".

Марущак стала первой украинкой в ​​истории с такими титулами. Для нее это дебют на чемпионате мира.

Что было раньше: В этом году Марущак стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

Темы: спорт
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