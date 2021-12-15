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На Донеччині депутат міськради вистрибнув з вікна на очах у сина – поліція

Середа, 15 грудня 2021, 20:39
Леонід Осипов. Скриншот із передвиборчого ролику на його facebook-сторінці

Депутат міської ради Селидового на Донеччині загинув, вистрибнувши з вікна своєї квартири на п’ятому поверсі на очах у свого сина.

Джерело: поліція Донецької області, повідомлення Селидівської міської ради

Деталі: Поліція зазначає, що близько 11:40 надійшов виклик про самогубство від місцевого мешканця.

Слідчі на місці події встановили, що загиблим виявився депутат Селидівської міської ради від партії "Слуга народу" Леонід Осипов. 35-річний чоловік прийшов додому та вистрибнув з вікна на очах у свого семирічного сина.

Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Слідчі збирають речові докази та опитують свідків нещасного випадку.

Осипов очолював відділ освіту міськради.

Українська правда
Теми: Донецька областьСлуга народумісцева влада


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