На Донеччині депутат міськради вистрибнув з вікна на очах у сина – поліція
Середа, 15 грудня 2021, 19:39
Депутат міської ради Селидового на Донеччині загинув, вистрибнувши з вікна своєї квартири на п’ятому поверсі на очах у свого сина.
Джерело: поліція Донецької області, повідомлення Селидівської міської ради
Деталі: Поліція зазначає, що близько 11:40 надійшов виклик про самогубство від місцевого мешканця.
Слідчі на місці події встановили, що загиблим виявився депутат Селидівської міської ради від партії "Слуга народу" Леонід Осипов. 35-річний чоловік прийшов додому та вистрибнув з вікна на очах у свого семирічного сина.
Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.
Слідчі збирають речові докази та опитують свідків нещасного випадку.
Осипов очолював відділ освіту міськради.
Українська правда