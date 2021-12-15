В Донецкой области депутат горсовета выпрыгнул из окна на глазах у сына – полиция

Леонид Осипов. Скришот из предвыборного видеоролика на facebook-странице депутата

Депутат городского совета Селидового в Донецкой области погиб, выпрыгнув из окна своей квартиры на пятом этаже на глазах у своего сына.

Источник: полиция Донецкой области, сообщение Селидовского городского совета

Детали: Полиция отмечает, что около 11:40 пришел вызов о самоубийстве от местного жителя.

Следователи на месте происшествия установили, что погибшим оказался депутат Селидовского городского совета от партии "Слуга народа" Леонид Осипов. 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна на глазах у своего семилетнего сына.

В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Следователи собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей несчастного случая.

Осипов возглавлял отдел образования горсовета.