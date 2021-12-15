Зеленський визначив три можливих формати переговорів з Путіним на прикладі війни на Кавказі

Президент України Володимир Зеленський каже про можливість переговорів із Росією щодо Донбасу не лише у "Нормандському форматі".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання саміту Східного партнерства.

Він наголосив, що Україна лишається відданою продовженню переговорів у форматі "Нормандської четвірки", і це було предметом обговорення на зустрічі з лідерами Франції та Німеччини у Брюсселі.

"Ми підтверджуємо готовність до нормандського формату", - заявив президент, додавши утім, що не бачить потреби проводити нормандський саміт просто заради зустрічі і чекає на розв’язання лідерами накопичених питань, на кшталт відкриття КПВВ на адмінлінії з Донбасом.

Утім, Зеленський визнав, що ефективності Нормандського формату наразі немає.

"Працює Нормандія чи не працює… Якби це залежало тільки від України, вона би працювала ефективніше. Тому ми опрацьовуємо паралельні речі", - заявив він.

Через це Зеленський виступає також за залучення США, але не у Нормандський, а у новий формат, натякнутвши на те, що готовності розширювати Нормандію наразі немає.

"Я би хотів, щоби США грали провідну роль. Це може бути тристоронній формат. Але це не може бути без України", - виставив він умови участі США у переговорному процесі.

"Нічого не може бути за спиною України", - додатково наголосив президегт.

Крім того, Україна розглядає можливість прямих переговорів з РФ.

"Україна готова до будь-якого формату перемовин щодо врегулювання. Потрібне бажання Російської Федерації, і його немає", - додав Зеленський.

Втім, він навів приклад того, що навіть Вірменія та Азербайджан змогли домовитися про прямі переговори – президенти Алієв та Пашинян зустрілися для цього у Брюсселі. За словами Зеленського, між ними була "тепла зустріч"

"Віримо, що так колись буде і у війні між Україною та Росією, між нашими державами", - додав український лідер..