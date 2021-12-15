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Зеленский определил три возможных формата переговоров с Путиным на примере войны на Кавказе

Среда, 15 декабря 2021, 19:49
Зеленский определил три возможных формата переговоров с Путиным на примере войны на Кавказе
Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о возможности переговоров с Россией о Донбассе не только в "Нормандском формате".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в Брюсселе на пресс-конференции по завершению заседания саммита Восточного партнерства.

Он подчеркнул, что Украина остается преданной продолжению переговоров в формате "Нормандской четверки", и это было предметом обсуждения на встрече с лидерами Франции и Германии в Брюсселе.

"Мы подтверждаем готовность к Нормандскому формату", - заявил президент, добавив впрочем, что не видит смысла проводить нормандский саммит просто ради встречи и ожидает решения лидерами накопленных вопросов, как то открытия КПВВ на админлинии с Донбассом.

Зеленский признал, что эффективности Нормандского формата пока нет.

"Работает Нормандия или не работает… Если бы это зависело только от Украины, она бы работала эффективнее. Поэтому мы прорабатываем параллельные вещи", - заявил он.

Поэтому Зеленский выступает также за привлечение США, но не в Нормандский, а в новый формат, намекнув на то, что готовности расширять Нормандию пока нет.

"Я хотел бы, чтобы США играли ведущую роль. Это может быть трехсторонний формат. Но это не может быть без Украины", - выставил он условия участия США в переговорном процессе.

"Ничего не может быть за спиной Украины", – дополнительно подчеркнул президент.

Кроме того Украина рассматривает возможность прямых переговоров с РФ.

"Украина готова к любому формату переговоров по урегулированию. Нужно желание Российской Федерации, и его нет", - добавил Зеленский.

Впрочем, он привел пример того, что даже Армения и Азербайджан смогли договориться о прямых переговорах – президенты Алиев и Пашинян встретились для этого в Брюсселе. По словам Зеленского, между ними была "теплая встреча"

"Верим, что так когда-нибудь будет и в войне между Украиной и Россией, между нашими государствами", - добавил украинский лидер

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийвойнаПутинРосcия
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